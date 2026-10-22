俄罗斯开始用新型“菲林”导弹袭击乌克兰：性能参数已公布

2026年夏末，俄军开始对乌克兰使用新型巡航导弹“菲林”。乌克兰国防部情报总局披露了该武器的主要性能参数。

乌克兰国防部情报总局在War&Sanctions门户网站上发布了新型“菲林”巡航导弹的交互式3D模型、结构组成及电子元器件清单，俄罗斯今年夏末开始使用该导弹。

据指出，由“莫尔尼亚”科学生产协会研制的“菲林”新型巡航导弹，延续了俄罗斯军工复合体研发低成本、采用喷气推进且地面发射的空中攻击武器的趋势。

“菲林”的机身由复合材料制成，长3.5米，翼展3米。 该导弹的部分部件采用3D打印技术制造。据对方宣称，其最大速度为800公里/小时，射程可达1200公里。

该导弹可在超低空或最高6公里的高度飞行。现有两种型号，弹头质量分别为50公斤和100公斤。发射通过地面发射装置，借助火药助推器进行。

经查实，该导弹的机载设备由“PLAZ”有限责任公司制造，该公司也参与了“哈皮亚”无人机的生产。“菲利娜”和“哈皮亚”的模块布局及标识相似。 制导任务由中国制造的惯性导航系统和16通道“彗星”系统共同负责。

机载设备的电子元器件基础与其他俄罗斯导弹和无人机所使用的相似。 与此同时，其特点在于中国产组件比例有所增加：共发现35个美国产组件和22个中国产组件，且不同模块和电路板的解决方案实现了统一。

不过，“菲利纳”的发动机是俄罗斯制造的——由“雷诺兹”有限责任公司生产的R500型。此前，在S-71K“科弗”翼身融合式航空导弹中也曾识别出同款发动机。

来源：总参谋部情报总局

需要指出的是，俄罗斯无人机曾袭击了波尔塔瓦州的广播电视公司和能源设施。

需要指出的是，基辅在遭受俄罗斯炮击后，已限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”列车的运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

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