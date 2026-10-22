Россия начала наносить удары по Украине с помощью новой ракеты «Филин»: названы характеристики

В конце лета 2026 года российские войска начали применять против Украины новую крылатую ракету «Филин». В Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли основные характеристики этого оружия.

ГУР Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало интерактивную 3D-модель, составные части и электронную компонентную базу новой крылатой ракеты «Филин», которую РФ начала применять в конце лета этого года.

Отмечается, что новая крылатая ракета «Филин» АО «НПО «Молния» является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском.

«Филин» имеет фюзеляж из композиционного материала длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати. Максимальная скорость, заявленная противником, — 800 км/ч, а дальность — до 1200 км.

Ракета может двигаться на сверхнизких высотах или на высоте до 6 км. Существуют версии с боевой частью массой 50 и 100 кг. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

Установлено, что бортовое оборудование ракеты производит ООО «ПЛАЗ», которое также задействовано в производстве БПЛА «Гарпия». Блоки «Филины» и «Гарпии» имеют схожую компоновку и маркировку. За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная «Комета».

Электронная компонентная база бортового оборудования аналогична той, что используется в других российских ракетах и БПЛА. В то же время она отличается увеличением доли китайских компонентов: обнаружено 35 американских и 22 китайских компонента, а также унификацией решений для различных блоков и плат.

При этом двигатель в «Филине» российский — R500 от ООО «Рейнольдс». Аналогичный двигатель ранее идентифицировали в крылатой авиационной ракете С-71К «Ковер».

Источник: ГУР

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