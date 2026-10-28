俄罗斯已批准载有出口谷物的船只从亚速海驶出。这是自7月10日以来首次放行，此前由于乌克兰无人机袭击，该海域的海上交通曾一度中断。 因此，在中断三个半多月后，俄罗斯再次开通了这条出口航线。

据消息人士透露，船只将通过连接亚速海和黑海的刻赤海峡。 出港许可有效期至11月15日，因此出口商将有大约两周半的时间来运送中断期间积压的货物。

据两名消息人士透露，谷物船在穿越黑海期间将由海军护航。此举旨在保障运输安全，但同时也表明该地区航运仍面临重大风险。

亚速海的航运暂停始于7月10日。当时，由于乌克兰无人机袭击，该海域的海上交通被完全封锁。 随后，高加索港暂停运营，自7月中旬起，就连黑海深水码头的装货量也降至最低水平。

在此期间，俄罗斯出口商被迫将货物改道至波罗的海港口，导致物流成本上升且交货周期延长。

本周，俄罗斯联邦外交部副部长亚历山大·阿利莫夫表示，俄罗斯正在考虑各种关于确保经黑海运输谷物安全的提议，并就此问题与土耳其保持联系。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

需要指出的是，由于黑海航线关闭，俄罗斯正将谷物出口转向北极港口。

鉴于通过俄罗斯港口出口面临问题，普京下令从农业生产者手中收购谷物。

需要指出的是，俄罗斯已拒绝了所有可能允许恢复经黑海出口农产品的小麦协议方案。乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基向彭博社透露了这一消息。 据他称，基辅方面已从试图与莫斯科建立对话的国家那里获得了相关信息。

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