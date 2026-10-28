Россия выдала разрешения на выход судов с экспортными партиями зерна из Азовского моря. Это произошло впервые с 10 июля, когда морское сообщение в этом районе было приостановлено из-за атак украинских беспилотников. Таким образом, после перерыва продолжительностью более трех с половиной месяцев Россия вновь открывает экспортный маршрут.

По информации источников, суда будут проходить через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Разрешения на выход будут действовать до 15 ноября, поэтому у экспортеров будет около двух с половиной недель, чтобы отправить грузы, накопленные за время перерыва.

Как сообщили два источника, при прохождении Черного моря зерновые суда будут сопровождаться военно-морскими силами. Это должно обеспечить безопасность перевозок, в то же время такая мера свидетельствует о сохранении значительных рисков для судоходства в регионе.

Приостановка судоходства в Азовском море началась 10 июля. Тогда морское сообщение в этом районе было полностью закрыто из-за атак украинских беспилотников. Впоследствии была приостановлена работа порта Кавказ, а с середины июля отгрузки даже с глубоководных терминалов Черного моря сократились до минимума.

В этот период российские экспортеры вынужденно перенаправляли грузы в порты Балтийского моря, что привело к росту логистических затрат и увеличению сроков доставки.

На этой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия рассматривает различные предложения по обеспечению безопасности транспортировки зерна через Чёрное море и поддерживает контакты с Турцией по этому вопросу.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что РФ переориентирует экспорт зерна на арктические порты из-за закрытия Черного моря.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Черное море. Об этом Bloomberg сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

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