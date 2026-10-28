Rosja wydała zezwolenia na wypłynięcie statków z ładunkami zboża przeznaczonymi na eksport z Morza Azowskiego. Stało się to po raz pierwszy od 10 lipca, kiedy to ruch morski w tym rejonie został wstrzymany z powodu ataków ukraińskich dronów. W ten sposób, po przerwie trwającej ponad trzy i pół miesiąca, Rosja ponownie otwiera szlak eksportowy.

Według informacji ze źródeł statki będą przepływać przez Cieśninę Kerczeńską, łączącą Morze Azowskie z Morzem Czarnym. Zezwolenia na wypłynięcie będą ważne do 15 listopada, więc eksporterzy będą mieli około dwóch i pół tygodnia na wysłanie ładunków zgromadzonych w czasie przerwy.

Jak poinformowały dwa źródła, podczas przepływania przez Morze Czarne statki z zbożem będą eskortowane przez siły morskie. Ma to zapewnić bezpieczeństwo transportu, choć jednocześnie takie działanie wskazuje na utrzymujące się znaczne zagrożenia dla żeglugi w regionie.

Zawieszenie żeglugi na Morzu Azowskim rozpoczęło się 10 lipca. Wówczas połączenia morskie w tym rejonie zostały całkowicie zamknięte z powodu ataków ukraińskich dronów. Następnie wstrzymano działalność portu Kaukaz, a od połowy lipca wysyłki nawet z głębokowodnych terminali Morza Czarnego spadły do minimum.

W tym okresie rosyjscy eksporterzy byli zmuszeni przekierowywać ładunki do portów Morza Bałtyckiego, co spowodowało wzrost kosztów logistycznych i wydłużenie terminów dostaw.

W tym tygodniu wiceminister spraw zagranicznych RF Aleksandr Alimow oświadczył, że Rosja rozważa różne propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa transportu zboża przez Morze Czarne i utrzymuje kontakty z Turcją w tej sprawie.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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