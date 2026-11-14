乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月14日在接受记者采访时表示，正是SpaceX公司已连续第五天限制Starshield系统的运行。

据这位国家元首称，在乌克兰被临时占领的领土上，Starshield的时速受到限制——最高为161公里/小时。与此同时，在乌克兰控制的领土上则没有此类限制。泽连斯基认为，这种情况不仅从军事角度来看是危险的，从政治角度来看也是危险的。

“如果他们重新决定在乌克兰境内不设任何限制，但在临时被占领土上仍维持限制，那么这一决定就非常危险，因为这已经带有政治色彩。 如果你们在那里设置限制，那就意味着你们在某种程度上已经不承认这些临时被占领土属于我们了，”他解释道。

总统强调，基辅方面将持续提出这一问题，并争取取消相关限制。

“国防部、外交部、乌克兰武装部队总司令德拉帕蒂——各方都应在其职责范围内提出这一问题，”他表示。

泽连斯基还表示，乌克兰国防部已与SpaceX进行了沟通。该公司回应称并未实施任何限制，并推测问题可能属于技术性质。

然而，乌克兰方面并不认同这一解释。据泽连斯基称，限制现象已持续五天，且每天都在不同方向进行核查。他认为，这表明该问题并非孤立事件。

需要指出的是，美国参议员金·沙金和汤姆·蒂利斯此前曾呼吁国会调查乌克兰关于“Starshield”卫星系统运行中断的报告，乌克兰军队正利用该系统来控制无人机和弹药。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日会见北约秘书长马克·吕特时表示，前线及临时被占领土上的Starshield卫星通信系统出现中断， 这极大地阻碍了抵御敌方攻击的行动。

乌克兰部队在整个前线及临时被占领土上均记录到Starshield卫星系统运行出现严重中断。 11月12日，在听取国防部长叶夫根尼·赫马拉和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，总统沃洛迪米尔·泽连斯基就此发表了声明。

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