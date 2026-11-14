Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 14 listopada podczas rozmowy z dziennikarzami, że to właśnie firma SpaceX już piąty dzień ogranicza działanie systemu Starshield.

Według głowy państwa na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy obowiązuje ograniczenie prędkości w systemie Starshield – maksymalnie 161 km/h. Jednocześnie na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę nie ma takich ograniczeń. Zełenski uważa tę sytuację za niebezpieczną nie tylko z militarnego, ale i z politycznego punktu widzenia.

„Jeśli powrócili do decyzji, że na terytorium Ukrainy nie ma żadnych ograniczeń, ale na tymczasowo okupowanym terytorium ograniczenia pozostają w mocy, to taka ich decyzja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ ma już wydźwięk polityczny. Jeśli wprowadzacie tam ograniczenia, to oznacza, że częściowo nie uznajecie tymczasowo okupowanych terytoriów za nasze” – wyjaśnił.

Prezydent podkreślił, że Kijów będzie poruszał tę kwestię i domagał się zniesienia ograniczeń.

„Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Drapaty – wszyscy w swoich obszarach kompetencji powinni poruszać tę kwestię” – oświadczył.

Zelenski dodał również, że ukraińskie Ministerstwo Obrony skontaktowało się już z firmą SpaceX. Przedstawiciele firmy odpowiedzieli, że nie wprowadzili żadnych ograniczeń i zasugerowali, że problem może mieć charakter techniczny.

Jednak strona ukraińska nie zgadza się z tym wyjaśnieniem. Według Zełenskiego ograniczenia są odnotowywane już piąty dzień z rzędu, przy czym kontrole przeprowadzane są codziennie w różnych kierunkach. Jego zdaniem świadczy to o tym, że problem nie jest odosobniony.

Przypomnijmy, że amerykańscy senatorowie Jean Shaheen i Tom Tillis wezwali Kongres do zbadania doniesień Ukrainy o zakłóceniach w działaniu systemu satelitarnego Starshield, z którego ukraińskie siły zbrojne korzystają do sterowania dronami i amunicją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 12 listopada podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte poinformował o zakłóceniach w działaniu łączności satelitarnej Starshield wzdłuż linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach, co znacznie utrudnia walkę z atakami wroga.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym 12 listopada po wysłuchaniu sprawozdań ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

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