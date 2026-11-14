Зеленский обвинил компанию SpaceX в продолжении ограничения работы Starshield

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября во время беседы с журналистами сообщил, что именно компания SpaceX уже пятые сутки ограничивает работу Starshield.

По словам главы государства, на временно оккупированных территориях Украины действует ограничение скорости Starshield — максимум 161 км/ч. В то же время на подконтрольной Украине территории таких ограничений нет. Зеленский считает такую ситуацию опасной не только с военной, но и с политической точки зрения.

«Если они вернулись к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но на временно оккупированной территории ограничения сохраняют, то такое их решение очень опасно, потому что оно уже звучит политически. Если вы там вводите ограничения, то временно оккупированные территории уже частично не признаете нашими», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что Киев будет поднимать этот вопрос и добиваться отмены ограничений.

«Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Главнокомандующий ВСУ Драпатый — все в своих сферах должны поднимать этот вопрос», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что украинское Минобороны уже связывалось с SpaceX. В компании ответили, что не вводили никаких ограничений, и предположили, что проблема может носить технический характер.

Однако украинская сторона не согласна с таким объяснением. По словам Зеленского, ограничения фиксируются уже пятые сутки, причем проверки проводятся ежедневно в разных направлениях. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что проблема не является единичной.

Напомним, что сенаторы США Джин Шагин и Том Тиллис призвали Конгресс расследовать сообщения Украины о перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую украинские силы используют для управления дронами и боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил о перебоях в работе спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях, что существенно затрудняет борьбу с вражескими атаками.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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