Зеленський звинуватив компанію SpaceX в продовженні обмеження роботи Starshield

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Президент України Володимир Зеленський 14 листопада під час спілкування із журналістами повідомив, що саме компанія SpaceX вже п'яту добу обмежує роботу Starshield.

За словами глави держави, на тимчасово окупованих територіях України діє обмеження швидкості Starshield - максимум 161 км/год. Водночас на підконтрольній Україні території таких обмежень немає. Зеленський вважає таку ситуацію небезпечною не лише з військового, а й із політичного погляду.

«Якщо вони повернулися до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але на тимчасово окупованій території - обмеження зберігають, то таке їхнє рішення дуже небезпечне, бо воно вже звучить політично. Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими», - пояснив він.

Президент наголосив, що Київ порушуватиме це питання і домагатиметься скасування обмежень.

«Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Головнокомандувач ЗСУ Драпатий - всі по своїх напрямках повинні піднімати це питання», - заявив він.

Зеленський також українське Міноборони вже спілкувалося зі SpaceX. У компанії відповіли, що не запроваджували жодних обмежень і припустили, що проблема може мати технічний характер.

Однак українська сторона не погоджується з таким поясненням. За словами Зеленського, обмеження фіксують уже п'яту добу, причому перевірки проводять щодня на різних напрямках. Це, на його думку, свідчить про те, що проблема не є поодинокою.

Нагадаємо, що сенатори США Джин Шагін і Том Тілліс закликали Конгрес розслідувати повідомлення України про перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку українські сили застосовують для керування дронами та боєприпасами.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив про перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях, що суттєво ускладнює боротьбу з ворожими атаками.

Українські підрозділи фіксують значніперебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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