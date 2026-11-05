W obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji uszkodzono budynek mieszkalny, a w zakładzie wybuchł pożar

5 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód kijowski, powodując zniszczenia i pożary w rejonie Bucza.

Według danych Kijowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej, stan na godz. 17:00, w wyniku ataku uszkodzony został prywatny budynek mieszkalny, a w budynku produkcyjno-magazynowym przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Do likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnej zaangażowano oddziały Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS), informacje dotyczące poszkodowanych są obecnie weryfikowane.

Źródło: 24tv.

5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały kilka gmin w obwodzie winnickim, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Wiadomo o ofiarach.

Dwóch majorów policji — Oleg Dubiecki i Siergiej Bereżko — zmarło w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych podczas rosyjskiego ataku na samochód służbowy w pobliżu Komyszuwaki w obwodzie zaporoskim.

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