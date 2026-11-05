В Киевской области в результате удара со стороны РФ был поврежден жилой дом и загорелось предприятие

5 ноября российские войска нанесли удар по Киевской области, что привело к разрушениям и возгораниям в Бучанском районе.

По данным Киевской областной военной администрации по состоянию на 17:00, в результате атаки был поврежден частный жилой дом и возник пожар в производственно-складском здании предприятия. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены подразделения ГСЧС, информация о пострадавших уточняется.

Источник: 24tv.

5 ноября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Известно о пострадавших.

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи Запорожской области.

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