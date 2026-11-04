Nowa powieść Ilariona Pawluka została sprzedana na aukcji za ponad 100 tys. hrywien

Podczas koncertu zespołu „Kurgan & Agregat” w Żytomierzu 1 listopada rozlosowano dwa egzemplarze jeszcze nieopublikowanej książki pisarza Ilariona Pawluka.

Za nie zapłacono odpowiednio 58 i 50 tysięcy hrywien. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nowa powieść będzie nosiła tytuł „Coś jest nie tak z Elizą”. Według autora jest to powieść science fiction, nad którą pracował przez około rok podczas służby wojskowej.

Na potrzeby aukcji charytatywnych przygotowano 30 numerowanych egzemplarzy. Oficjalna data premiery książki oraz rozpoczęcia sprzedaży nie zostały jeszcze ogłoszone.

Źródło: Chytomo

BBC News Ukraina opublikowało długie listy nominowanych do literackiej nagrody „Książka Roku BBC-2026”. W tym roku znalazło się na nich 41 książek w trzech kategoriach.

Pakistański dziennik „Dawn” opublikował recenzję nowej książki amerykańskiego autora Jareda Diamond pt. „Profits, Prophets, Coaches, and Kings: (When) do Leaders Make a Difference”. W książce tej laureat Nagrody Pulitzera analizuje, w jakich okolicznościach poszczególni przywódcy są w stanie wpływać na rozwój społeczeństw, państw, biznesu i sportu.

Brytyjska pisarka J.K. Rowling wysłała list i książkę z autografem do ukraińskiego żołnierza piechoty morskiej Aleksandra Iwanowa, który spędził cztery lata w rosyjskiej niewoli. Podczas niewoli opowiadał kolegom wszystkie siedem książek o Harrym Potterze, które znał niemal na pamięć. W maju 2026 roku żołnierz został uwolniony i powrócił do domu.

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