Program „Wszyscy tańczą” powraca po 10-letniej przerwie

Premiera nowego sezonu odbędzie się 18 grudnia 2026 roku na platformie SWEET.TV.

Program poprowadzą Dasza Kvitkowa i Roman Miszczeryakow. W skład jury weszli Nadia Dorofiejewa, Maksym Orobec, Rusłan Machow i Marina Kuszcowa.

Uczestnicy przejdą castingi i obóz szkoleniowy, po czym najlepsi zmierzą się w programach na żywo. Zwycięzca otrzyma 500 tysięcy hrywien.

Źródło: SWEET.TV

Wcześniej uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Kateryna Dojczewa, znana pod pseudonimem scenicznym DOICHEVA, wydała debiutancki utwór poświęcony swojemu udziałowi w programie. Artystka przekształciła swoje przeżycia po zakończeniu znajomości z głównym bohaterem projektu, Wiaczesławem Kravcowem, w taneczny utwór w stylu reggaeton.

Była uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Inna Miller, która pracuje jako kosmetyczka, emocjonalnie zareagowała na zakończenie swojego udziału w projekcie z koszykarzem Wiaczesławem Kravtsowem.

Przypomnijmy, że w sieci wywołało burzę ujawnienie informacji o uczestniczkach nowego sezonu programu Kawaler.

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