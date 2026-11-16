Шоу «Все танцуют» возвращается после 10-летнего перерыва

Премьера нового сезона состоится 18 декабря 2026 года на платформе SWEET.TV.

Ведущими станут Даша Квиткова и Роман Мищеряков. В состав жюри вошли Надя Дорофеева, Максим Оробец, Руслан Махов и Марина Кущова.

Участники пройдут кастинги и тренировочный лагерь, после чего лучшие будут соревноваться в прямых эфирах. Победитель получит 500 тысяч гривен.

Источник: SWEET.TV

Ранее участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Екатерина Дойчева, известная под сценическим именем DOICHEVA, выпустила дебютную песню, посвященную своему участию в шоу. Артистка превратила переживания после завершения знакомства с главным героем проекта Вячеславом Кравцовым в танцевальный трек в стиле реггетон.

Бывшая участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Инна Миллер, которая работает косметологом, эмоционально отреагировала на завершение своего участия в проекте с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Напомним, что Сеть взорвал утечка информации об участницах нового сезона Холостяка.

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