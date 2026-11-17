Ukraiński humorysta i uczestnik programu rozrywkowego „Lwy w jeepie” Walenty Michienko po raz pierwszy zostanie ojcem.

Wraz ze swoją ukochaną Anastazją zorganizował imprezę z okazji ujawnienia płci dziecka i dowiedział się, kto się im urodzi.

Przyszli rodzice zaprosili na imprezę rodzinę i przyjaciół. Najpierw goście zagłosowali, kogo ich zdaniem czeka para – chłopca czy dziewczynkę.

Następnie Walenty i Anastazja zdjęli papier z obrazu, pod którym znalazły się niebieskie rysunki i napis „Chłopiec”.

Oznacza to, że komik i jego żona będą mieli syna.

Jednocześnie Anastazja nie zdradziła jeszcze, w którym miesiącu ciąży się znajduje.

Radosną wiadomością podzielił się na swoim Instagramie, publikując zdjęcia z uroczystości.

Wcześniej ukraiński prezenter telewizyjny Ołeksij Suchanow przyznał, że wciąż marzy o zostaniu ojcem i poważnie rozważa możliwość adopcji dziecka. Nazwał ten temat bardzo osobistym i wyjaśnił, że taka decyzja nie zależy wyłącznie od niego. Jednocześnie showman nie chciał opowiadać o swoim obecnym życiu prywatnym.

Dyrektor artystyczny chóru „Gomin” Wadim Jacenko i jego żona, piosenkarka Anastasia, spodziewają się drugiego dziecka.

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