Украинский юморист и участник развлекательного проекта «Львы на джипе» Валентин Михиенко впервые станет отцом.

Вместе со своей возлюбленной Анастасией он устроил гендер-вечеринку и узнал, кто у них родится.

Будущие родители пригласили на вечеринку родных и друзей. Сначала гости проголосовали, кого, по их мнению, ждет пара — мальчика или девочку.

Затем Валентин и Анастасия сорвали бумагу с картины, под которой оказались голубые рисунки и надпись «Мальчик».

Итак, у юмориста и его жены родится сын.

В то же время Анастасия пока не рассказала, на каком месяце беременности она находится.

Радостной новостью он поделился в своём Instagram, опубликовав кадры с празднования.

Ранее украинский телеведущий Алексей Суханов признался, что до сих пор мечтает стать отцом и серьёзно рассматривает возможность усыновления ребёнка. Он назвал эту тему очень личной и пояснил, что такое решение зависит не только от него. В то же время шоумен не стал рассказывать о своей нынешней личной жизни.

Художественный руководитель хора «Гомин» Вадим Яценко и его жена, певица Анастасия, ждут второго ребенка.

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