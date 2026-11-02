Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski oświadczył, że nie rozmawiano z nim na temat ewentualnego mianowania na to stanowisko. Jak twierdzi, nie otrzymał żadnych propozycji objęcia stanowiska szefa Prokuratury Generalnej. Urzędnik zaprzeczył również, jakoby zajmował gabinet prokuratora generalnego.

„Nikt nie rozmawiał ze mną o żadnej nominacji na stanowisko prokuratora generalnego, takich rozmów nie było i nie ma” – zaznacza Kowalski.

Kowalski podkreślił, że tymczasowo pełni obowiązki prokuratora generalnego. Jak twierdzi, nadal sprawuje stanowisko szefa prokuratury obwodowej w Chmielnickim, a gabinetu prokuratora generalnego nie zajmował.

Na pytanie, czy zgodziłby się stanąć na czele Biura Prokuratora Generalnego, Kowalski odpowiedział, że rozważyłby tę kwestię, gdyby otrzymał odpowiednią propozycję.

Informacja ta pojawiła się podczas spotkania pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Antona Kowalskiego z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że w Biurze Prokuratora Generalnego zakończono śledztwo w sprawie byłego szefa tej instytucji Rusłana Kravczenki.



Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po odejściu ze stanowiska.

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