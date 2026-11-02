Антон Ковальский прокомментировал слухи о своём назначении генеральным прокурором

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что с ним не обсуждали возможность назначения на эту должность. По его словам, предложений возглавить Офис генерального прокурора он не получал. Также чиновник опроверг, что занимал кабинет генпрокурора.

«Никто со мной ни о каком назначении на должность генерального прокурора не говорил, и этих разговоров не было, и их нет», — отмечает Ковальский.

Ковальский подчеркнул, что временно исполняет обязанности генерального прокурора. По его словам, должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры за ним сохраняется, а кабинет генерального прокурора он не занимал.

На вопрос, согласился бы он возглавить Офис генпрокурора, Ковальский ответил, что решал бы этот вопрос, если бы получил соответствующее предложение.

Об этом стало известно во время встречи и.о. генерального прокурора Антона Ковальского с журналистами.

Напомним, что в Офисе генерального прокурора завершили расследование в отношении экс-главы ведомства Руслана Кравченко.



Бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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