Антон Ковальський прокоментував чутки про своє призначення генпрокурором

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Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що з ним не обговорювали можливість призначення на цю посаду. За його словами, пропозицій очолити Офіс генерального прокурора він не отримував. Також посадовець заперечив, що займав кабінет генпрокурора.

“Ніхто зі мною ні про яке призначення на посаду генерального прокурора не говорив, і цих розмов не було, і їх немає”, - зазначає Ковальський.

Ковальський наголосив, що тимчасово виконує обов'язки генпрокурора. За його словами, посада керівника Хмельницької обласної прокуратури за ним зберігається, а кабінет генерального прокурора він не займав.

На запитання, чи погодився б він очолити Офіс генпрокурора, Ковальський відповів, що вирішував би це питання, якби отримав відповідну пропозицію.

Про це стало відомо під час зустрічі в.о. генпрокурора Антона Ковальського з журналістами.

Нагадаємо, що В Офісі Генпрокурора завершили розслідування щодо ексголови відомства Руслана Кравченка.



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