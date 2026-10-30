W obwodzie lwowskim skazano mężczyznę za wykorzystanie seksualne przyrodniej siostry

Mieszkaniec obwodu lwowskiego został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie seksualne nieletniej przyrodniej siostry. W momencie popełnienia przestępstwa dziewczynka miała 13 lat. Winę 21-letniego mężczyzny udowodnili w sądzie prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Żówkach.

W wyniku śledztwa i postępowania sądowego ustalono, że do przestępstwa doszło w sierpniu ubiegłego roku, kiedy dziewczynka przebywała na letnich wakacjach u ojca. Mężczyzna ożenił się ponownie i mieszkał z żoną oraz jej pełnoletnim synem z poprzedniego małżeństwa.

Pewnej nocy przyrodni brat, wykorzystując bezradność dziecka oraz swoją przewagę fizyczną, dopuścił się wobec niej czynności o charakterze seksualnym, stosując przy tym przemoc.

Ofiara zdołała powstrzymać mężczyznę dopiero po długich namowach i błaganiach. Następnie groził dziewczynce i żądał, by nikomu nie opowiadała o tym, co się stało.

Dziewczynka odważyła się opowiedzieć matce o tym, co przeżyła, dopiero po prawie dwóch miesiącach. Kobieta zwróciła się wówczas do organów ścigania.

Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Żówkach udowodnili winę 21-letniego mężczyzny na podstawie części 4 artykułu 153 Kodeksu karnego Ukrainy – przemoc seksualna.

Sąd skazał oskarżonego na sześć lat pozbawienia wolności. Od momentu postawienia zarzutów mężczyzna przebywa w areszcie i pozostanie tam do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Ponadto po uprawomocnieniu się wyroku dane skazanego zostaną wpisane do Jednolitego rejestru osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nietykalności seksualnej małoletnich.

Prokurator prowadzący sprawę, Włodzimierz Sitek, podkreślił, że dzieci często boją się opowiadać o przemocy seksualnej nawet najbliższym osobom z powodu gróźb, strachu lub zagubienia.

„W przypadku takich przestępstw dzieci najczęściej boją się przyznać się nawet najbliższym z powodu strachu, gróźb lub zagubienia. Bardzo ważne jest, aby pamiętać: wszelkie bezprawne działania wobec dziecka są winą sprawcy. Właśnie dlatego dorośli powinni budować z dziećmi relacje oparte na zaufaniu, aby nie bały się dzielić tym, co przeżyły. Ochrona praw dzieci oraz zapewnienie kary dla każdego, kto narusza nienaruszalność seksualną dziecka, jest i będzie fundamentalnym priorytetem naszej pracy” – zaznaczył Wołodymyr Sitek.

Postępowanie przygotowawcze prowadziła komenda policji nr 1 Lwowskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 1 Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie lwowskim.

Wyrok stanie się prawomocny po upływie terminu na wniesienie apelacji.

Informację tę podała prokuratura obwodu lwowskiego.

Wcześniej mieszkaniec gminy Ovrucka w obwodzie żytomierskim został skazany na 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności za nieprzestrzeganie środków ograniczających nałożonych przez sąd. Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Korostenie. Mężczyzna został uznany za winnego na podstawie art. 390-1 Kodeksu karnego Ukrainy.

W obwodzie chersońskim ojciec-opiekun został skazany na dożywocie za przemoc wobec siedmiu dziewcząt.

W obwodzie tarnopolskim mężczyzna otrzymał 15 lat pozbawienia wolności za przemoc wobec swojej siostrzenicy.

Czytaj nas na