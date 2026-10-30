Во Львовской области мужчину приговорили к наказанию за сексуальное насилие над сводной сестрой

Житель Львовской области был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении малолетней сводной сестры. На момент совершения преступления девочке было 13 лет. Вину 21-летнего мужчины в суде доказали прокуроры Жовковской окружной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что преступление произошло в августе прошлого года, когда девочка находилась на летних каникулах у отца. Мужчина вступил в повторный брак и проживал с женой и её совершеннолетним сыном от предыдущего брака.

Однажды ночью сводный брат, воспользовавшись беспомощным состоянием ребёнка и своим физическим превосходством, с применением силы совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Остановить мужчину потерпевшей удалось лишь после длительных уговоров и просьб. После этого он угрожал девочке и требовал никому не рассказывать о том, что произошло.

О пережитом ребенок решился рассказать матери почти через два месяца. Женщина после этого обратилась в правоохранительные органы.

Прокуроры Жовковской окружной прокуратуры доказали вину 21-летнего мужчины по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы. С момента уведомления о подозрении мужчина находится под стражей и будет оставаться там до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, после вступления приговора в законную силу сведения об осужденном будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Прокурор по данному делу Владимир Ситек подчеркнул, что дети часто боятся рассказывать о сексуальном насилии даже самым близким людям из-за угроз, страха или растерянности.

«В таких преступлениях дети чаще всего боятся признаться даже самым близким из-за страха, угроз или растерянности. Очень важно помнить: любые противоправные действия в отношении ребенка — вина обидчика. Именно поэтому взрослым важно выстраивать с детьми доверительные отношения, чтобы те не боялись делиться пережитым. Защита прав детей и обеспечение наказания для каждого, кто посягает на половую неприкосновенность ребенка, является и будет фундаментальным приоритетом нашей работы», — отметил Владимир Ситек.

Досудебное расследование проводило отделение полиции № 1 Львовского районного управления полиции № 1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его апелляционного обжалования.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

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