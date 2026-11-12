W Iwano-Frankiwsku pijany mężczyzna oddał pięć strzałów z balkonu

Do zdarzenia doszło rano 12 listopada na ulicy Zaliznycznej w Iwano-Frankiwsku. Około godziny 10:53 policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie i wysłała na miejsce grupę śledczo-operacyjną oraz oddział specjalny TOR.

Według informacji organów ścigania 27-letni mieszkaniec miasta był pod wpływem alkoholu i oddał pięć strzałów w powietrze z pistoletu startowego z balkonu swojego mieszkania.

W wyniku tego incydentu nikt nie ucierpiał. Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności administracyjnej. Policja rozważa możliwość wszczęcia postępowania karnego na podstawie artykułu dotyczącego chuligaństwa.

Źródło: policja obwodu iwano-frankowskiego

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca, który będąc pod wpływem alkoholu groził dziewczynie fizyczną przemocą, a po uwagach przechodniów wystrzelił w powietrze z pistoletu. Alkomat „Dräger” wykazał u mężczyzny 1,14 promila alkoholu.

Podejrzanemu o strzelaninę w dzielnicy Sviatoshyn w Kijowie postawiono zarzuty.

W obwodzie żytomierskim doszło do strzelaniny między żołnierzem a mieszkańcem (wideo).

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