В Франковске пьяный мужчина пять раз выстрелил с балкона

Инцидент произошел утром 12 ноября на улице Железнодорожной в Ивано-Франковске. Около 10:53 полиция получила сообщение о стрельбе и направила на место следственно-оперативную группу и спецподразделение ТОР.

По данным правоохранителей, 27-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел пять выстрелов в воздух из стартового пистолета с балкона своей квартиры.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал девушке физической расправой, а после замечаний прохожих выстрелил в воздух из пистолета. Прибор «Драгер» зафиксировал у мужчины 1,14 промилле алкоголя.

Подозреваемому в стрельбе в Святошинском районе Киева сообщено о подозрении.

В Житомирской области произошла перестрелка между военным и местным жителем (видео).

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