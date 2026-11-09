W Kijowie matka zgłosiła porwanie pięciomiesięcznego dziecka, ojciec zaprzecza zarzutom

W Kijowie doszło do głośnego konfliktu rodzinnego z udziałem działaczki społecznej, magisterki polityki międzynarodowej Oksany Chomej oraz pracownika firmy informatycznej EPAM Ukraine Arkadija Susły. Kobieta twierdzi, że jej były partner siłą zabrał ich pięciomiesięczną córkę Annę, która urodziła się 11 maja 2026 roku. Mężczyzna natomiast zaprzecza zarzutom o uprowadzenie i twierdzi, że dziecko przebywa z nim.

Według Oksany Chomej do zdarzenia doszło w ciągu dnia 8 listopada. Początkowo rodzina spokojnie spacerowała po parku: wraz z kobietą i dzieckiem byli jej matka, mąż oraz jego siostra. Jednak w drodze do domu sytuacja się zaostrzyła.

Kobieta twierdzi, że ojciec dziecka celowo prowokował ją do konfliktu. Kiedy zbliżyli się do domu, mężczyzna rzekomo siłą wyrwał niemowlę, odepchnął matkę i wsiadł do samochodu, który czekał w pobliżu. Za kierownicą siedział inny mężczyzna, którego – według wstępnych informacji – kobieta uważa za dziadka dziecka.

Próbując zatrzymać samochód i odzyskać córkę, Oksana Chomej próbowała zablokować mu drogę, kładąc się na masce. Kierowca jednak ją ominął, po czym samochód odjechał w nieznanym kierunku.

Matka podkreśla, że od urodzenia dziewczynka nie spędziła ani jednej nocy bez niej, dlatego nagłe rozstanie może stanowić poważny stres dla niemowlęcia.

W swoim publicznym poście kobieta przedstawiła chronologię wydarzeń i poinformowała o zgłoszeniu sprawy do organów ścigania.

„Dzisiaj, 8 listopada, ojciec Susło Arkadij Wasilowicz, pracownik EPAM Ukraine, zabrał moje 5-miesięczne dziecko, Annę Susło, urodzoną 11.05.2026 r., i zabrał ją w nieznanym kierunku wraz z dwoma współsprawcami przestępstwa. Mieszkamy osobno od 6 września 2026 r. z powodu ciągłej psychicznej przemocy domowej z jego strony. Po tym, jak wsadził dziecko do samochodu, odepchnął mnie i obrzucił obelgami, przestał odbierać telefony. Nie wiem, gdzie teraz jest moje dziecko i czy wszystko z nim w porządku” – oświadczyła matka.

Według Oksany Chomej jej oficjalne zgłoszenie na policję zostało zarejestrowane pod numerem EO nr 97149 z dnia 8 listopada 2026 roku.

Kobieta twierdzi, że funkcjonariusze organów ścigania odnotowali już okoliczności systematycznej przemocy psychicznej, ekonomicznej i fizycznej. Ponadto istnieje świadek – sąsiad, który, jak twierdzi, potwierdził policji fakt przymusowego odebrania niemowlęcia, użycia przemocy fizycznej oraz obecności innych osób uczestniczących w zdarzeniu.

Oksana Khomey twierdzi również, że jej prawo do wspólnego zamieszkania z córką potwierdzają oficjalne dokumenty. Wśród nich znajdują się:

opinia organu opieki i kurateli rejonu Szewczenkowskiego w Kijowie oraz protokół z kontroli warunków mieszkaniowych;

zaświadczenie wspólnoty mieszkaniowej, w którym odnotowano stałe miejsce pobytu dziecka pod adresem matki.

Kobieta podkreśla, że nigdy nie zabraniała ojcu spotykania się z córką. Na potwierdzenie tego przedstawiła korespondencję z Arkadijem Susłem.

Oksana Khomey zwróciła się publicznie do Policji Narodowej, policji ds. nieletnich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz komendanta policji w Kijowie Dmytro Shumeika. Prosi o niezwłoczne ustalenie miejsca pobytu niemowlęcia i sprowadzenie dziewczynki do domu.

Dziennikarze skontaktowali się telefonicznie z Arkadijem Susłem, aby poznać jego stanowisko w sprawie zarzutów dotyczących uprowadzenia dziecka i użycia siły.

Mężczyzna zaprzeczył faktowi uprowadzenia i oświadczył, że córka przebywa z nim.

„Nie ma mowy o porwaniu dziecka, dziecko jest u mnie. Moja żona jest chyba chora, ciągle wszystko przekręca i manipuluje. Zwróćcie się do policji, ona przedstawi wam oficjalne stanowisko w tej sprawie” – twierdzi Arkadij Susł.

Na pytanie dziennikarza „Glavkomu”, dlaczego pięciomiesięczne dziecko, które – według słów matki – nigdy się z nią nie rozstawało, zostało zabrane w taki sposób, mężczyzna odmówił odpowiedzi i odłożył słuchawkę.

Obecnie trwa rejestracja materiałów i prowadzenie czynności śledczych.

Oksana Chomej poinformowała o tym incydencie w mediach społecznościowych.

Wcześniej w obwodzie kirowogradzkim dziewięcioletni chłopiec wylał na siebie wrzątek z czajnika i doznał oparzeń obejmujących 32% powierzchni ciała. Dziecko trafiło do szpitala dopiero ponad 18 godzin po wypadku. Matce postawiono zarzut umyślnego zaniedbania obowiązków opieki nad dzieckiem, co doprowadziło do poważnych konsekwencji.

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