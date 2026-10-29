Film: W Kijowie ujawniono proceder fałszywych orzeczeń o niepełnosprawności za 20 tysięcy dolarów

W stolicy ujawniono sprawę 59-letniej kobiety, która – według ustaleń śledztwa – za 20 tysięcy dolarów organizowała wystawianie fikcyjnych orzeczeń o niepełnosprawności dla mężczyzn w wieku poborowym. Schemat ten miał pomóc im uniknąć mobilizacji.

Przestępstwo zostało udokumentowane przez funkcjonariuszy wydziału policji migracyjnej stołecznego komendy głównej we współpracy z śledczymi z komendy policji w Sviatoshynie oraz pracownikami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Kobieta oferowała swoim „klientom” nie tylko pomoc w załatwieniu dokumentów, ale cały schemat: od sporządzenia oświadczenia u lekarza rodzinnego i stworzenia historii choroby po dalsze przejście przed komisją ekspertów. Przy tym niezbędne dokumenty miały być sporządzane bez rzeczywistych podstaw do stwierdzenia niepełnosprawności.

Zapewniając, że ma kontakty wśród lekarzy, podejrzana zaproponowała jednemu z mężczyzn zorganizowanie sporządzenia dokumentów medycznych, które mogłyby stanowić podstawę do uzyskania odroczenia od mobilizacji. Za swoje „usługi” zażądała 20 tysięcy dolarów, a „potrzebną diagnozę” klient mógł wybrać samodzielnie.

Początkowo kobieta otrzymała od mężczyzny 5 tysięcy dolarów za sporządzenie dokumentów dla niego. Następnie, podczas kolejnego spotkania, otrzymała od tego samego klienta kolejne 10 tysięcy dolarów – jako zaliczkę za sporządzenie dokumentów dla dwóch innych mężczyzn.

Podczas przekazywania środków w jednej z stołecznych restauracji funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali podejrzaną zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy, pod kierownictwem procesowym prokuratury rejonowej w Sviatoshynie, postawili kobiecie zarzut na podstawie części 2 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie bezprawnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na podjęcie decyzji przez upoważnioną osobę. Kara przewidziana w tym artykule wynosi do pięciu lat pozbawienia wolności.

undefined

Ponadto policjanci przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanej oraz u innych potencjalnych uczestników tego procederu. Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe.

Źródło: Wydział komunikacji policji w Kijowie

Tymczasem w Nikopolu ujawniono schemat fikcyjnego przyjęcia na uczelnię w celu uzyskania odroczenia służby wojskowej.

Na terenie całej Ukrainy ujawniane są oszustwa związane z uchylaniem się od mobilizacji.

W obwodzie czernihowskim zatrzymano dezertera, który próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

W Kijowie ujawniono schemat unikania mobilizacji z udziałem byłego urzędnika

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa ujawniły 12 schematów uchylania się od mobilizacji w ośmiu obwodach.

Czytaj nas na