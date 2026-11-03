Liczba ofiar rosyjskich nalotów na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim wzrosła do 29 osób. Rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na tę miejscowość 2 listopada.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Według niego Rosjanie celowo zrzucili bombę FAB-3000 na społeczność, trafiając bezpośrednio w ludzi, którzy przyszli po pomoc humanitarną.

W miejscu uderzeń trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Pięć osób pozostaje pod opieką lekarzy. Ranni otrzymują wszelką niezbędną pomoc.

Źródło: Iwan Fiodorow

Wcześniej informowano, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nalotu wzrosła już do 26.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim 27 osób uznano za zaginione po rosyjskim ataku, który miał miejsce w poniedziałek, 2 listopada.

Wideo: Rosjanie zbombardowali szkołę w Komyshuwasi, zabijając 18 osób — Zełenski.

Czytaj nas na