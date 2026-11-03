Число жертв в результате авиаударов РФ по Комышувасе возросло до 29
Число жертв российских авиаударов по поселку Комышуваха в Запорожской области возросло до 29 человек. Удары по населенному пункту российские войска нанесли 2 ноября.
Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщает в Telegram.
По его словам, россияне прицельно нанесли удар ФАБ-3000 по населенному пункту, попав прямо в людей, которые пришли получать гуманитарную помощь.
На месте ударов продолжается поисково-спасательная операция.
Под наблюдением врачей остаются пять человек. Раненым оказывается вся необходимая помощь.
Источник: Иван Федоров
Ранее сообщалось, что в Комышувасе в Запорожской области уже 26 погибших от российского авиаудара.
В Комышувасе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести после российского удара, нанесенного в понедельник, 2 ноября.
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