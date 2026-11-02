Na froncie odnotowano 191 starć, a najgorętszym obszarem okazał się kierunek Kostiantynów

W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 191 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynówskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli prawie 20 szarż wroga.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 191 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 44 naloty i zrzucił 146 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataków 4304 drony-kamikadze i przeprowadził 1946 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

Według danych Sztabu Generalnego na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim od początku doby okupanci osiem razy przeprowadzili działania szturmowe oraz 42 razy ostrzeliwali pozycje naszych wojsk i miejscowości, z czego cztery razy z użyciem systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV).

Na kierunku południowo-słobozhańskim przeciwnik dziesięć razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku miejscowości Izbickie, Grafskie, Wołczańskie Chuty, Ochrimówka, Szabelne, Czugunówka i Ambarne. Jeden z tych ataków nadal trwa.

Na kierunku kupiańskim wróg trzykrotnie przeprowadził szturm w kierunku Radkivki. Trwa walka.

Na kierunku limańskim odparto sześć prób natarcia najeźdźców w kierunku Nowego, Kolodziow, Limanu i Zaricznego. Jedna z tych ofensyw nadal trwa.

Na kierunku słowiańskim siły obronne powstrzymały próbę natarcia najeźdźców w rejonie miejscowości Jampil.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynówskim Siły Obronne odparły 19 wrogich szturmów: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Nowoseliwki, Rajskiego, Sofiówki, Kucherowego Jaru i Wilnego.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dwanaście ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Molodetske, Nowopawłówka, Czernihówka, Svitle, Dobropillia, Mirne i Serhiiwka. Trwają walki.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tu 65 okupantów, a 14 zostało rannych; zniszczono trzy pojazdy, dwa środki specjalne oraz dwa schronienia wroga. Uszkodzono dziewięć pojazdów, dwa urządzenia do walki elektronicznej, punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 43 umocnienia wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 120 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim wróg nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły siedem ataków wroga w kierunku miejscowości Uspiszne, Ternuwate, Hirke i Charivne.

Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili jedną akcję szturmową, atakując w kierunku Czerwonej Krynicy.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informację tę podano na Facebooku, powołując się na dane operacyjne Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy według stanu na godz. 22:00 dnia 02.11.2026 r.

Rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód na kierunkach zaporoskim i donieckim. W szczególności zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu Wożdzyżówki i Ługowskiego w obwodzie zaporoskim, a także w pobliżu wsi Majskie w obwodzie donieckim.

Rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Małych Szczerbaków i Szczerbaków w obwodzie zaporoskim.

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