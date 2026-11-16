Prywatne siły obrony powietrznej na Ukrainie zniszczyły prawie 90 celów powietrznych — Ministerstwo Obrony

Grupy prywatnej obrony przeciwlotniczej (OPL) zniszczyły prawie 90 celów powietrznych od momentu rozpoczęcia projektu wiosną 2026 roku. Pod koniec października liczba ta przekraczała 60 celów.

Każde takie przechwycenie pomaga ratować ludzkie życie, chronić infrastrukturę krytyczną oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projekt prywatnej obrony przeciwlotniczej jest wdrażany zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Ukrainy nr 1506 z dnia 19 listopada 2025 roku.

Pozwala on przedsiębiorstwom zapewnić dodatkową ochronę:

pracowników;

mocy produkcyjnych;

obiektów energetycznych, które są systematycznie atakowane przez bezzałogowe środki przeciwnika.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na szybkie zwiększenie zdolności obrony przeciwlotniczej bez dodatkowego obciążania sił obrony przeciwlotniczej Sił Obronnych Ukrainy.

Jednocześnie prywatna obrona przeciwlotnicza działa pod kontrolą dowództwa wojskowego oraz w ramach jednolitego systemu obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informuje o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

W Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego.

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.

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