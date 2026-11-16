Частная ПВО в Украине уничтожила почти 90 воздушных целей — Минобороны

Группы частной противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти 90 воздушных целей с момента запуска проекта весной 2026 года. В конце октября этот показатель превышал 60 целей.

Каждый такой перехват помогает спасать человеческие жизни, защищать критически важную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойную работу предприятий.

Проект частной ПВО реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506.

Он позволяет предприятиям обеспечить дополнительную защиту:

работников;

производственных мощностей;

объектов энергетики, которые систематически подвергаются атакам беспилотных средств противника.

Кроме того, это решение позволяет быстро наращивать потенциал противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на ПВО Сил обороны Украины.

При этом частная ПВО действует под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На Буковине ПВО сбила российский реактивный дрон.

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.

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