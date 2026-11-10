Wideo: rzadki ukraiński kompleks S-300V1 zniszczył cel powietrzny okupantów
W sieci pojawiły się rzadkie nagrania z działań bojowych ukraińskiego systemu rakietowego przeciwlotniczego S-300V1.
Na nagraniu uchwycono wystrzelenie rakiety i jej lot na niebie.
Według autora publikacji system z powodzeniem trafił wrogi cel powietrzny.
S-300V1 należy do rodziny przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300V, przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Rankiem 9 listopada w obwodzie mykolaivskim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”.
Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego przeciwnika. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.
Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”.