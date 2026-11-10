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Wideo: rzadki ukraiński kompleks S-300V1 zniszczył cel powietrzny okupantów

UA NEWS 10 listopada 2026 14:42
Wideo: rzadki ukraiński kompleks S-300V1 zniszczył cel powietrzny okupantów

W sieci pojawiły się rzadkie nagrania z działań bojowych ukraińskiego systemu rakietowego przeciwlotniczego S-300V1. 

Na nagraniu uchwycono wystrzelenie rakiety i jej lot na niebie.

 Według autora publikacji system z powodzeniem trafił wrogi cel powietrzny.

S-300V1 należy do rodziny przeciwlotniczych systemów rakietowych S-300V, przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Rankiem 9 listopada w obwodzie mykolaivskim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”.

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego przeciwnika. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił z działka pokładowego.

Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”. 

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