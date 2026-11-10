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Видео: редкий украинский комплекс С-300В1 уничтожил воздушную цель оккупантов

UA NEWS 10 Ноября 2026 14:42
Видео: редкий украинский комплекс С-300В1 уничтожил воздушную цель оккупантов

В сети появились редкие кадры боевого применения украинского зенитного ракетного комплекса С-300В1. 

На видео запечатлен запуск ракеты и ее полет в небе.

 По сообщению автора публикации, комплекс успешно поразил вражескую воздушную цель.

С-300В1 относится к семейству зенитных ракетных систем С-300В, предназначенных для противовоздушной и противоракетной обороны.

Утром 9 ноября в Николаевской области украинские военные уничтожили российский реактивный беспилотник типа «Шахед».

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух». 

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