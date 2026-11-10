Видео: редкий украинский комплекс С-300В1 уничтожил воздушную цель оккупантов
В сети появились редкие кадры боевого применения украинского зенитного ракетного комплекса С-300В1.
На видео запечатлен запуск ракеты и ее полет в небе.
По сообщению автора публикации, комплекс успешно поразил вражескую воздушную цель.
С-300В1 относится к семейству зенитных ракетных систем С-300В, предназначенных для противовоздушной и противоракетной обороны.
Утром 9 ноября в Николаевской области украинские военные уничтожили российский реактивный беспилотник типа «Шахед».
Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.
Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».