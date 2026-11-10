Відео: український рідкісний комплекс С-300В1 знищив повітряну ціль окупантів

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У мережі з’явилися рідкісні кадри бойової роботи українського зенітного ракетного комплексу С-300В1.

На відео зафіксовано запуск ракети та її політ у небі.

За повідомленням автора публікації, комплекс успішно уразив ворожу повітряну ціль.

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С-300В1 належить до сімейства зенітних ракетних систем С-300В, призначених для протиповітряної та протиракетної оборони.

Вранці 9 листопада на Миколаївщині українські військові знищили російський реактивний безпілотник типу «Шахед».

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним "West" під час переслідування першого ворожого дрона захопив ціль та знищив її ракетою класу "повітря-повітря".

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