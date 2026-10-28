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Wiadomości Świat

W Polsce, w pobliżu torów kolejowych niedaleko granicy z Rosją, wykryto nieznanego drona

UA NEWS 28 października 2026 17:36
W Polsce, w pobliżu torów kolejowych niedaleko granicy z Rosją, wykryto nieznanego drona

W województwie warmińsko-mazurskim w Polsce 28 października wykryto nieznanego drona w pobliżu torów kolejowych niedaleko miejscowości Komorowo-Żuławskie w powiecie elbląskim

Według służb ratowniczych dron zaczepił się o element podpory linii energetycznej na wysokości nieco ponad metra nad ziemią na terenie niezamieszkałym. Znaleziony bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w kamerę, nośnik danych oraz akumulator. 

Na miejscu zdarzenia działają oddziały antyterrorystyczne z Olsztyna, pirotechnicy oraz strażacy, którzy sprawdzają urządzenie pod kątem obecności materiałów wybuchowych i ustalają jego pochodzenie.

Źródło: RMF24.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzeciego podejrzanego w sprawie podpalenia stacji Starlink we Woli-Krobowskiej. 

W Bułgarii organy ścigania zatrzymały dwóch obcokrajowców w wieku 20 i 21 lat posiadających niemieckie paszporty, których podejrzewa się o przeprowadzenie w nocy z 9 na 10 października sabotażu przeciwko infrastrukturze łączności satelitarnej Starlink. Wjechali oni legalnie na terytorium kraju przez przejście graniczne „Kulata”.

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