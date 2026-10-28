В Польше возле железной дороги недалеко от границы с РФ обнаружили неизвестный беспилотник

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши 28 октября обнаружили неизвестный беспилотник вблизи железнодорожных путей недалеко от населённого пункта Коморово-Жулавское Эльблонгского уезда.

По данным экстренных служб, дрон зацепился за опору линии электропередачи на высоте чуть более метра над землей в незаселенной местности. Найденный БПЛА оснащен камерой, носителем информации и аккумуляторной батареей.

На месте происшествия работают контртеррористические подразделения из Ольштына, пиротехники и пожарные, которые проверяют устройство на наличие взрывчатых веществ и устанавливают его происхождение.

Источник: RMF24.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало третьего подозреваемого по делу о поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской.

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

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