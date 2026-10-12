Качество воздуха в Киеве 12 октября: где в столице самый чистый воздух

По состоянию на утро 12 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха.

Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, однако показатели могут отличаться в зависимости от района столицы.

В то же время данные на разных платформах могут несколько различаться из-за особенностей сетей станций мониторинга и методов обработки информации.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 07:00 12 октября общий индекс качества атмосферного воздуха в Киеве составлял 17 AQI, что соответствует хорошему уровню. При таких показателях влияние загрязнения на здоровье людей минимально.

Среди районов столицы самые низкие показатели индекса зафиксировали в Голосеевском, Шевченковском и Днепровском районах — по 14 AQI.

В Оболонском районе показатель составил 28 AQI. Это также соответствует хорошему уровню качества воздуха.

Киевляне могут проверять актуальные показатели с помощью нескольких сервисов:

SaveEcoBot — отображает данные онлайн-станций мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве и других населенных пунктах.

Aqicn — показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные отдельных станций. Шкала охватывает уровни от хорошего до опасного.

ЛУН Город AIR — отображает концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные станций представлены на интерактивной карте в формате AQI.

Важно учитывать общую динамику показателей и данные ближайших к вам станций, ведь качество воздуха может меняться в течение дня.

Если мониторинговые сервисы фиксируют повышение уровня загрязнения, стоит соблюдать несколько рекомендаций:

Ограничить длительное пребывание на улице и избегать интенсивных физических нагрузок под открытым небом.

При значительном загрязнении закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение.

При наличии очистителя воздуха использовать его в соответствии с инструкцией производителя.

Следить за самочувствием, особенно людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Особое внимание на качество воздуха следует обращать детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Перед длительными прогулками рекомендуется проверять актуальные данные мониторинга в своём районе.

Следить за ситуацией в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

По состоянию на утро 11 октября 2026 года качество воздуха в Киеве оставалось хорошим, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самый низкий индекс загрязнения по приведенным данным зафиксировали в Днепровском районе.

Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находилось на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. В то же время показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить актуальную ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Накануне в пяти населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Речь идет об Иванкове, Боярке, Вишневом, Обухове и Броварах.

Качество воздуха в Киеве резко изменилось: данные на 7 октября.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

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