Вечером центр Киева остался практически без света

Вечером центр Киева оказался почти в полной темноте. На улицах не работает освещение, света нет даже на зданиях и в некоторых торговых заведениях. Самым заметным источником света для водителей и пешеходов остаются автомобильные фары.

Видео с темными улицами столицы распространяют в социальных сетях. На кадрах видно, что в отдельных районах города почти не работает наружное освещение. В темноте остаются не только дороги и тротуары, но и жилые дома, фасады зданий и магазины. Из-за отсутствия освещения движение на дорогах происходит преимущественно при свете автомобильных фар. На видео также видно, что даже торговые заведения и здания, которые обычно подсвечиваются в вечернее время, на этот раз остались без света.

В то же время ситуация в разных частях Киева различается. По сообщениям наших корреспондентов, есть районы, где отключений не было и свет продолжал работать в обычном режиме.

В других частях города ситуация значительно сложнее. По словам корреспондентов, местами электроэнергию включали лишь на два с половиной часа в сутки. Значительные проблемы с электроснабжением наблюдаются и в центральной части столицы. Таким образом, отключения по-разному сказываются на районах города: пока в одних домах есть электричество, другие жители вынуждены проводить большую часть суток без света.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в столице и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы пропали свет и вода.

С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

В ночь на 3 ноября 2026 года и утром того же дня российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в 10 областях, где из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах воздушная атака продолжается.

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