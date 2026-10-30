В Киеве в результате российского удара поврежден магазин «Rozetka» возле «Комфорт-Тауна»

В результате российского ракетного удара 29 октября был поврежден магазин «Rozetka» рядом с жилым комплексом «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как будет организована выдача заказов клиентам.

Вечером 29 октября в результате российского ракетного удара был поврежден магазин сети Rozetka, расположенный рядом с жилым комплексом «Комфорт Таун» в Киеве.

В компании отметили, что после обеспечения безопасного и полноценного доступа к помещению заказы клиентов будут перемещены в ближайший магазин сети.

Туда же будут перенаправлены посылки, которые на момент удара направлялись в поврежденный магазин возле «Комфорт Тауна».

Клиентов, которых коснутся эти изменения, «Розетка» обещает уведомить лично. Им также предоставят всю необходимую информацию о получении заказов.

Источник: Rozetka

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