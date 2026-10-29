Во Львове с помощью робота Da Vinci прооперировали подростка с редким заболеванием

Во Львове хирурги с помощью роботизированной системы Da Vinci прооперировали 13-летнего Богдана Колбуна из Ровенской области, страдавшего от грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Уже на третьи сутки после операции мальчика выписали домой, а изжога и неприятный запах изо рта исчезли.

Первые серьезные симптомы появились у Богдана около года назад. Из-за частых ночных приступов изжоги мальчик плохо спал, а постоянная отрыжка и неприятный запах изо рта вызывали психологический дискомфорт. Из-за состояния здоровья ему даже пришлось отказаться от любимого кикбоксинга.

Медики диагностировали у подростка грыжу пищеводного отверстия диафрагмы первого типа и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Из-за анатомических особенностей клапан между желудком и пищеводом не закрывался полностью, поэтому содержимое желудка попадало обратно в пищевод и раздражало его слизистую.

По словам хирурга больницы Святого Пантелеймона Андрея Стасишина, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы широко распространена среди взрослых. У части пациентов она сопровождается рефлюксной болезнью, которая без надлежащего лечения может привести к серьезным осложнениям, в частности к кровотечениям, язвам и предраковым изменениям.

Когда семья обратилась к врачам, выяснилось, что консервативное лечение не дает необходимого результата, поскольку проблема носила механический характер. Тогда специалисты Детской больницы Святого Николая привлекли к операции Андрея Стасишина, имеющего опыт лечения таких заболеваний у взрослых.

Операция была проведена с использованием роботизированной системы Da Vinci. Хирурги вернули часть желудка на место, выполнили пластику пищеводного отверстия диафрагмы и сформировали фундопликационную манжету, которая должна препятствовать забросу желудочного содержимого в пищевод.

«Мы выбрали наиболее малоинвазивный и точный метод со всеми преимуществами лапароскопической хирургии», — рассказал заведующий Центром хирургии Детской больницы Святого Николая Андрей Дворакевич.

Благодаря роботизированной системе вмешательство провели через небольшие проколы без крупных разрезов. По данным врачей, это помогло снизить риски кровопотери и инфицирования. Богдану выписали домой уже на третьи сутки после операции.

После операции у подростка исчезли изжога и неприятный запах изо рта.

Об этом случае сообщили в Детской больнице Святого Николая и Первом медицинском объединении Львова.

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