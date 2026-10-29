在利沃夫，医生借助达芬奇手术机器人为一名患有罕见疾病的青少年进行了手术

在利沃夫，外科医生利用达芬奇机器人手术系统，为来自里夫内州的13岁男孩博格丹·科尔布恩进行了手术，他此前饱受膈肌食管孔疝和胃食管反流病之苦。 手术后仅第三天，这名少年便出院回家，烧心和口臭症状也随之消失。

博格丹大约一年前开始出现首批严重症状。由于夜间频繁烧心，他睡眠质量很差，而持续的嗳气和口臭则给他带来了心理上的不适。 由于健康状况不佳，他甚至不得不放弃自己最喜欢的踢拳运动。

医生诊断该青少年患有Ⅰ型膈食管裂孔疝和胃食管反流病（GERD）。 由于解剖结构的特殊性，胃与食管之间的瓣膜无法完全闭合，因此胃内容物会回流至食管，从而刺激食管黏膜。

据圣潘泰莱蒙医院外科医生安德烈·斯塔西申介绍，膈肌食管孔疝在成年人中较为常见。 部分患者同时伴有反流病，若未得到适当治疗，可能会导致严重并发症，包括出血、溃疡和癌前病变。

当患者家属求助于医生时，经查明，由于该问题属于机械性病变，保守治疗无法达到预期效果。随后，圣尼古拉儿童医院的专家邀请了在成人此类疾病治疗方面经验丰富的安德烈·斯塔西申参与手术。

手术采用达芬奇（Da Vinci）机器人系统协同完成。 外科医生将部分胃部复位至正确位置，对膈肌食管孔进行了成形术，并构建了胃底折叠环，以防止胃内容物反流至食管。

“我们选择了创伤最小、精度最高且兼具腹腔镜手术所有优势的方法，”圣尼古拉儿童医院外科中心主任安德烈·德沃拉凯维奇表示。

得益于机器人手术系统，手术通过微小穿刺孔完成，无需大范围切口。据医务人员介绍，这有助于降低失血和感染的风险。博格丹娜在术后第三天便已出院回家。

手术后，这名青少年的烧心症状和口臭均已消失。

圣尼古拉儿童医院和利沃夫第一医疗联合体均通报了这一病例。

在利沃夫州，医生们挽救了一名拖拉机司机的视力，他原本因一种罕见肿瘤而濒临失明。

此前在利沃夫，医生成功救治了43岁的基辅居民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处油罐车的袭击中，身体约50%的体表面积遭受烧伤。

在利沃夫，医生们帮助了一位来自赫梅利尼茨基的62岁居民，他双腿供血严重受阻。该男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院寻求专家帮助。

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