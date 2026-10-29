We Lwowie, przy pomocy robota Da Vinci, przeprowadzono operację nastolatka cierpiącego na rzadką chorobę

We Lwowie chirurdzy przy pomocy zrobotyzowanego systemu Da Vinci przeprowadzili operację 13-letniego Bogdana Kolbuna z obwodu rówieńskiego, który cierpiał na przepuklinę otworu przełykowego przepony oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Już trzeciego dnia po zabiegu chłopca wypisano do domu, a zgaga i nieprzyjemny zapach z ust ustąpiły.

Pierwsze poważne objawy pojawiły się u Bogdana około roku temu. Z powodu częstej nocnej zgagi chłopiec źle spał, a ciągłe odbijanie i nieprzyjemny zapach z ust powodowały u niego dyskomfort psychiczny. Ze względu na stan zdrowia musiał nawet zrezygnować z ulubionego kickboxingu.

Lekarze zdiagnozowali u nastolatka przepuklinę otworu przełykowego przepony pierwszego typu oraz refluks żołądkowo-przełykowy (RZZ). Ze względu na cechy anatomiczne zastawka między żołądkiem a przełykiem nie zamykała się całkowicie, przez co zawartość żołądka cofała się do przełyku i podrażniała jego błonę śluzową.

Według chirurga ze szpitala św. Panteleimona, Andrieja Stasyszyna, przepuklina otworu przełykowego przepony jest powszechna wśród dorosłych. U części pacjentów towarzyszy jej choroba refluksowa, która bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do poważnych powikłań, w szczególności krwawień, wrzodów i zmian przedrakowych.

Kiedy rodzina zwróciła się do lekarzy, okazało się, że leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ problem miał charakter mechaniczny. Wówczas specjaliści ze Szpitala Dziecięcego św. Mikołaja zaprosili do udziału w operacji Andrieja Stasyszyna, który ma doświadczenie w leczeniu takich schorzeń u dorosłych.

Operację przeprowadzono przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. Chirurdzy przywrócili część żołądka na właściwe miejsce, wykonali plastykę otworu przełykowego przepony oraz uformowali mankiet fundoplikacyjny, który ma zapobiegać cofaniu się treści żołądkowej do przełyku.

„Wybraliśmy metodę najmniej inwazyjną, najbardziej precyzyjną, z wszystkimi zaletami chirurgii laparoskopowej” – powiedział kierownik Centrum Chirurgii Szpitala Dziecięcego św. Mikołaja Andrij Dworakiewicz.

Dzięki systemowi robotycznemu zabieg przeprowadzono poprzez niewielkie nakłucia, bez dużych nacięć. Według lekarzy pomogło to zmniejszyć ryzyko utraty krwi i zakażenia. Bogdana została wypisana do domu już trzeciego dnia po operacji.

Po zabiegu u nastolatki ustąpiły zgaga i nieprzyjemny zapach z ust.

O tym przypadku poinformowano Szpital Dziecięcy św. Mikołaja oraz Pierwsze Zjednoczenie Medyczne we Lwowie.

W obwodzie lwowskim lekarze uratowali wzrok kierowcy traktora, który omal nie stracił wzroku z powodu rzadkiego nowotworu.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

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