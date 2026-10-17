Буковина потерпела сокрушительное поражение от аутсайдера УПЛ — команды из Кудривки

Черновицкая «Буковина» уступила «Кудривке» со счётом 1:4 в матче девятого тура украинской Премьер-лиги. Соперник черновицкой команды перед матчем занимал последнее место в чемпионате.

Команда Александра Протченко ошеломила «желто-черных» двумя голами в начале матча. Сначала Свитюха получил передачу от Макоссо на ходу и мощно пробил под перекладину. А затем Думанюк реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Безуглого.

«Буковина» бросилась спасать матч. До перерыва черновчане упустили несколько моментов. Яшков парировал дальний удар Стасюка, а Кожушко на добивании попал в штангу. В свою очередь Груша со штрафного отправил мяч мимо ворот.

А в начале второго тайма «Кудровка» сделала счёт разгромным. Приймака на чужой половине поля бросился прессинговать Овусу. Он отобрал мяч и прокинул вперёд на Петряка, который хладнокровно реализовал момент.

«Желто-черные» сумели быстро отыграть один гол. Думанюк в своей штрафной сбил Кожушка — пенальти. К отметке подошел Дахновский и сильным ударом «прошил» голкипера.

Впрочем, развить этот локальный успех «Буковине» не удалось. Более того, под занавес матча «Кудровка» забила вчетвертый раз. Овусу в чужой штрафной принял передачу Беляева и вторым касанием переиграл Пенькова — 4:1 в итоге.

«Кудровка» одержала первую победу в этом сезоне УПЛ. Команда набрала пять очков и догнала одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс» в нижней части турнирной таблицы. «Буковина» пока остается десятой (восемь очков).

Другие новости спорта:

Марта Костюк узнала возможных соперниц на турнире в Китае.

Женский «Арсенал» сыграл 1:1 с «Бирмингемом» и услышал свист трибун.

«Глазго Уорриорз» победил «Сейл Шаркс» со счётом 47:27 в Кубке чемпионов.

Читай нас в