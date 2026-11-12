Бывших сотрудников Сокирянской колонии будут судить за принуждение осужденных к бесплатному труду

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии руководства Министерства юстиции завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Сокирянской исправительной колонии № 67 и начальника одного из отделений этого учреждения. Их обвиняют в эксплуатации осужденных, которых заставляли бесплатно работать на территории частных домовладений.

Обвинительные акты уже направлены в суд.

По данным следствия, должностные лица использовали заключенных в качестве бесплатной рабочей силы для собственных нужд, а также в интересах посторонних лиц, с которыми стремились наладить дружеские отношения.

Осужденных вывозили в частные домовладения, где они выполняли различные строительные и хозяйственные работы.

В частности, заключенных привлекали к следующим работам:

рубка и распиловка дров;

погрузка древесины;

укладка тротуарной плитки;

уборка придомовых территорий.

По версии следствия, такая практика продолжалась с начала 2026 года до июля, когда сотрудники ГБР раскрыли незаконную схему.

В ходе обысков правоохранители собрали доказательства незаконного использования труда осужденных. Обоим должностным лицам было сообщено о подозрении.

В настоящее время бывший руководитель колонии и начальник одного из её отделений отстранены от занимаемых должностей. Материалы досудебного расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В Закарпатье двух должностных лиц учреждения исполнения наказаний № 9 обвиняют в присвоении продуктов, предназначенных для питания заключенных. Согласно документам, было списано более 2 тонн хека и 900 килограммов говядины, однако фактически эти продукты осужденные и заключенные не получили.

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