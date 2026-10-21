Мошенники охотятся за аккаунтами в Telegram под видом детского конкурса

В Telegram распространяются сообщения с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. За таким текстом может скрываться мошенническая схема: переход по ссылке грозит потерей доступа к аккаунту. В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины объяснили, как работает эта схема и что нужно сделать, чтобы защитить свой профиль.

«Проголосуй за мою дочку под номером 5 в конкурсе!» — сообщение с такой просьбой может поступить в Telegram от знакомого человека или контакта, с которым вы давно не общались. На первый взгляд, ничего подозрительного нет. Кто-то просит поддержать ребёнка в конкурсе, а для голосования предлагает перейти по ссылке. Но именно за этой просьбой может скрываться мошенничество.

Злоумышленники рассчитывают на доверие и желание помочь. Человек видит знакомое имя, не подозревает об опасности и открывает ссылку. Далее её могут попросить выполнить определённые действия, чтобы якобы подтвердить голос. В результате пользователь рискует лишиться доступа к своему Telegram. Если мошенники получат контроль над аккаунтом, они могут использовать его для новых атак. Например, писать друзьям и родственникам от имени владельца профиля, просить у них деньги или отправлять им такие же подозрительные ссылки. Также злоумышленники могут пытаться получить доступ к личным данным и переписке.

Важно помнить: даже если сообщение пришло от знакомого человека, это ещё не значит, что ссылка безопасна. Её аккаунт могли взломать ранее и теперь использовать для рассылки мошеннических сообщений. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что ни один мессенджер не гарантирует абсолютной защиты от мошенничества и взлома. В то же время правильные настройки безопасности помогают снизить риск и защитить личные данные.

Как защитить свой Telegram

Есть несколько простых шагов, которые помогут усилить защиту аккаунта. Для этого не нужны специальные знания — достаточно проверить настройки и не спешить выполнять подозрительные просьбы.

1. Включите двухэтапную аутентификацию

Это один из главных способов дополнительно защитить аккаунт. Даже если кто-то получит код входа, для доступа к профилю ему также понадобится дополнительный пароль. Чтобы включить эту функцию, откройте настройки Telegram и перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Найдите пункт «Двухэтапная аутентификация» и установите пароль. По возможности добавьте адрес электронной почты для восстановления доступа, если забудете пароль.

2. Ограничьте доступ к личным данным

Проверьте, кто может видеть ваш номер телефона, фотографию профиля и время последней активности. Эти настройки можно изменить в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Не обязательно открывать эту информацию всем пользователям. Если определенные данные доступны только контактам или ограниченному кругу людей, посторонним будет сложнее собрать информацию о вас.

3. Определите, кто может добавлять вас в группы и каналы

Нежелательные приглашения могут использоваться не только для рекламы, но и для распространения подозрительных ссылок. Поэтому стоит проверить, кому разрешено добавлять вас в группы и каналы. В настройках конфиденциальности можно ограничить этот круг и, при необходимости, установить исключения для отдельных пользователей. Так вы сможете уменьшить количество нежелательных приглашений и сообщений.

4. Проверьте, на каких устройствах открыт ваш аккаунт

Telegram позволяет пользоваться одной учетной записью на нескольких устройствах. Но иногда в списке могут оставаться старые сеансы, которыми вы уже не пользуетесь. Поэтому важно время от времени проверять, где именно открыт ваш профиль. Для этого перейдите в настройки и откройте раздел «Устройства». Просмотрите список активных сеансов. Если заметите неизвестное устройство или подключение, которым больше не пользуетесь, завершите соответствующий сеанс.

5. Установите код блокировки приложения

Дополнительная защита нужна и на самом телефоне. Если кто-то получит к нему доступ, блокировка Telegram поможет уберечь переписку от посторонних глаз. В настройках «Конфиденциальность и безопасность» найдите функцию кода блокировки. Установите код и настройте автоматическую блокировку приложения. Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от устройства и версии Telegram.

Что делать, если вам прислали подозрительную ссылку

Прежде всего, не спешите его открывать. Если сообщение пришло от знакомого человека, лучше уточнить у него другим способом, действительно ли он просит проголосовать. Например, можно написать ей лично или позвонить. Не вводите пароли и коды подтверждения на сторонних сайтах, даже если страница выглядит убедительно. Не сообщайте такие коды другим людям. Они могут позволить войти в ваш аккаунт.

Если вы уже перешли по ссылке, проверьте активные сеансы Telegram и завершите неизвестные подключения. Также стоит убедиться, что двухэтапная аутентификация включена. Если вы потеряли доступ к аккаунту, воспользуйтесь официальными средствами восстановления Telegram и проверьте защиту электронной почты, привязанной к аккаунту. В ЦПД советуют регулярно просматривать настройки конфиденциальности и список устройств, подключенных к профилю. А к сообщениям с просьбами проголосовать в конкурсе стоит относиться осторожно — даже если они приходят от знакомых.

Главное правило простое: не переходите по сомнительным ссылкам только потому, что вас о чём-то попросили. Несколько минут на проверку сообщения могут помочь сохранить доступ к аккаунту и уберечь ваших знакомых от мошенничества.

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