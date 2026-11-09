ЦИК рассматривает возможность проведения выборов в специальных автобусах

Для первых послевоенных выборов в Украине предложили организовать передвижные избирательные участки на базе автобусов.

Об этой идее рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Согласно предложенной схеме, избиратели будут входить через переднюю дверь, получать бюллетень, голосовать в специальной кабине и выходить через заднюю дверь.

Инициатива является частью обсуждения будущей избирательной инфраструктуры, в частности вопросов безопасности и обеспечения права голоса для различных категорий граждан.

В то же время это пока лишь предложение, а не утвержденный формат голосования. Окончательное решение должно быть закреплено законодательно.

Источник: Александр Корниенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть возможность проведения выборов онлайн, однако для этого парламент должен найти соответствующее решение. По его словам, в настоящее время голосование затрудняют война, миллионы украинцев за рубежом и военные, которые находятся на фронте и не имеют возможности проголосовать. Зеленский подчеркнул, что выборы должны состояться после завершения войны, а одним из возможных шагов к этому может стать зимнее перемирие.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

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