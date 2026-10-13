В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света

В столице из-за значительной нагрузки на электросети существует риск аварийных отключений электроэнергии.

«Сети не были рассчитаны на многолетние отключения и включения, поэтому без аварий нам этот период будет трудно пережить. Учитывая понижение температуры, а также то, что на саму сеть электроснабжения ложится большая нагрузка, будут происходить аварии», — отметила Поп.

Она отметила, что в настоящее время ситуация с электроснабжением в различных районах Киева почти выровнялась, однако из-за аварий на сетях в отдельных районах могут возникать перебои.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской МВА Екатерина Поп в эфире телевидения, передает Укринформ.

В Киеве и области ввели экстренные отключения света.

ДТЭК обнародовала графики отключений на 13 октября.

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Также жителей Киева предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

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