Видео: Трамп должен знать, что сменить президента в Украине может только народ — Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что только украинский народ имеет право избирать президента и сменять лидера государства.
По словам президента, он готов к проведению выборов, однако на подготовку необходимо не менее 60 дней.
Зеленский подчеркнул, что за это время необходимо обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры и подготовить процесс голосования.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.
До этого Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.
Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.