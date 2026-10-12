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Новости Украина

Видео: Трамп должен знать, что сменить президента в Украине может только народ — Зеленский

UA NEWS 12 Октября 2026 18:45
Видео: Трамп должен знать, что сменить президента в Украине может только народ — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что только украинский народ имеет право избирать президента и сменять лидера государства.

По словам президента, он готов к проведению выборов, однако на подготовку необходимо не менее 60 дней.

Зеленский подчеркнул, что за это время необходимо обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры и подготовить процесс голосования.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

До этого Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

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