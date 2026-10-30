Датский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале «Игра престолов», посетил жилой комплекс «Комфорт Таун» в Днепровском районе Киева, пострадавший в результате российского обстрела.

В пятницу утром актер прошелся по территории комплекса в сопровождении съемочных групп и пообщался с жителями поврежденных домов. Костер-Вальдау также является послом доброй воли Программы развития ООН (ПРООН).

Накануне сообщалось, что актер провел некоторое время в укрытии на одной из станций метрополитена в Киеве.

«Визит направлен на повышение осведомленности и попытку убедиться, что люди не забывают: есть страна, которая справляется, но нуждается в помощи международного сообщества, особенно в преддверии зимы», — прокомментировал тогда он свой приезд в Киев.

Костер-Вальдау является послом доброй воли Программы развития ООН. Наиболее известен украинскому зрителю благодаря своей роли Джейме Ланнистера в сериале HBO «Игра престолов».

Об этом говорится в материале «Интерфакс-Украина».

Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау приехал в Киев и прятался от тревоги в метро.

Напомним, премьер-министр Молдовы Василе Тофан находится с рабочим визитом в украинской столице в понедельник, 26 октября.

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