1. В Днепропетровской области после атаки дрона загорелся частный дом

В Днепровском районе Днепропетровской области российский беспилотник атаковал частный дом. После удара в доме вспыхнул пожар. По предварительной информации, люди не пострадали, спасатели продолжают тушить огонь.

Российские войска направили беспилотник на Днепровский район. В результате удара загорелся частный жилой дом. «Враг атаковал беспилотником Днепровский район. Загорелся частный дом», — написал Ганжа.

На место происшествия прибыли спасатели. Пожарные работают над тем, чтобы обуздать пламя и не допустить дальнейшего распространения огня. По предварительным данным областных властей, в результате атаки никто не пострадал. Информацию о масштабах повреждений дома и окончательных последствиях удара пока уточняют. Об атаке 15 ноября сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Вечером 14 ноября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались Днепр, общины Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов. В результате обстрелов повреждены частные дома, магазин, автомобиль, гараж и транспортная инфраструктура.

В течение дня 14 ноября российская армия нанесла почти 30 ударов по четырем районам Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию и ракеты, в результате атак один человек погиб, еще 13 получили ранения.

С вечера 12 ноября российские войска обстреливали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В Днепре в результате атаки возник пожар.

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