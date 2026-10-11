Россия атаковала Украину с помощью дронов, ПВО сбила и нейтрализовала 94 беспилотника

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако на нескольких участках были зафиксированы попадания.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска применили 116 ударных беспилотников, среди которых были дроны типа Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия». Из общего количества 95 дронов Shahed были реактивными.

Беспилотники запускали из направлений Орла, Курска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также с временно оккупированных территорий Донецка и Автономной Республики Крым — из района Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 94 вражеских беспилотника. Среди них — 74 реактивных Shahed, а также «Гербера» и дроны других типов.

Несмотря на работу украинской ПВО, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников в семи точках. Кроме того, падение сбитых целей и их обломков зафиксировали еще в девяти точках.

По состоянию на 08:30 воздушная атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины находились около десяти российских беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В течение суток подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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